Auto di ronda della vigilanza privata finisce nel fosso: grave il vigilante. Recuperata l'arma di ordinanza

Un vigilante di una società di vigilanza privata è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato questa notte nelle campagne di Forlì. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intono alle 2.30 in via del Bosco e ha lavorato a lungo per liberare l'addetto, impegnato sul suo turno di vigilanza notturna, dalle lamiere dell'auto di servizio finita nel fosso.

L'uomo, che è sempre rimasto cosciente, è stato portato all'ospedale di Forlì dal personale del 118, con un codice di massima gravità. Non verserebbe tuttavia in pericolo di vita. L'incidente, avvenuto sulla strada provinciale 60, che collega Carpinello a Villa Selva, è stata un'uscita autonoma dalla carreggiata, per cause in corso di accertamento (non si esclude il fondo reso scivoloso dalle temperature rigide di questa notte). Dopo aver colpito un muretto, la vettura si è ribaltata nel fossato, intrappolando al suo interno il conducente.

Sul posto per i rilievi dell'accaduto due pattuglie, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Tra le altre attività, le forze dell'ordine hanno operato per prendere in custodia l'arma di ordinanza del vigilante, che è stata recuperata e messa in sicurezza in un locale della Questura. In corso gli accertamenti di rito sulla dinamica del sinistro.