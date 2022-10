Auto si schianta contro un albero nella notte: grave un uomo, ferito di un bimbo di appena un anno

Un grave incidente si è verificato nella notte tra domenica e lunedì, quando un'autovettura con una famiglia a bordo è andata a impattare contro un albero. Sono tre i feriti, tra cui un bambino di appena un anno. A riportare le ferite più gravi è stata la madre di 33 anni, portata con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena.

E' quanto capitato poco prima delle 2 di notte in via Ravegnana, a poche decine di metri dalla rotonda di Ospedaletto, in direzione del cimitero monumentale. Il veicolo, un'utilitaria Hyundai i10 con tre persone a bordo, ha colpito violentemente un grosso albero a bordo strada mentre percorreva via Ravegnana in direzione Ravenna. Senza il coinvolgimento di altri veicoli, l'auto ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro uno degli alberi della banchina che separa la carreggiata dalla pista ciclabile.

Le cause esatte del sinistro sono al vaglio della Polizia. Nell'impatto i tre sono rimasti intrappolati tra le lamiere del veicolo, in particolare il padre. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Forlì per prestare soccorso. I tre feriti sono stati quindi presi in carico dai soccorritori del 118, giunti sul posto con due ambulanze e l'auto medicalizzata. Ferite di media entità per un uomo di 37 anni, grave invece la donna di 33 anni. Ferite non gravi anche per il piccolo, un bimbo di appena un anno. I tre sono residenti nell'entroterra forlivese.