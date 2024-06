Scontro frontale auto-moto in via Bertini: grave il centauro

Un grave incidente stradale si è verificato domenica in prima serata lungo via Bertini. Intorno alle 20, infatti, si è verificato uno scontro frontale tra un auto, una Mazda 3, e una moto, nei pressi dell'intersezione con via Lambertelli, a pochi metri dalla sede dei seggi della scuola di Coriano. Ad avere la peggio il conducente del motoveicolo che, pur cosciente, ha riportato gravi traumi che hanno richiesto l'arrivo dell'elicottero del 118 per portarlo all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre al personale del 118 anche i vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Presente la polizia locale per i rilievi della dinamica, e comprendere le direzione di marcia dei veicoli e le eventuali manovre di svolta.