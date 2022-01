Auto con una coppia a bordo finisce nel fosso, una donna incastrata nell'abitacolo

Un incidente si è verificato in un tratto rettilineo di via Monda nella prima serata di lunedì. A farne le spese è stato un'autovettura che è uscita di strada in modo autonomo, rimanendo in bilico tra il ciglio stradale e il fosso che costeggia la carreggiata. E' quant capito intorno alle 18 nella zona di San Martino in Strada. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con automedica e due ambulanze, oltre che una squadra dei vigili del fuoco, per soccorrere le due persone presenti nel mezzo, una coppia di marito e moglie. L'uomo è uscito in modo autonomo dall'auto, mentre la donna è rimasta incastrata nel posto di guida ed è stata liberata dalla squadra del Comando Vigili del Fuoco di Forlì e consegnata al personale sanitario per le cure del caso. Ferita alla testa e in altri parti del corpo è rimasta in condizioni coscienti durante l'attività di soccorso e portata quindi all'ospedale. Sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi. Non risultano coinvolti altri veicoli.