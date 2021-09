Tamponamento a catena nel tunnel della tangenziale, feriti lievi

Disagi nella serata di lunedì per un tamponamento a catena che si è verificato nella galleria della Tangenziale Est. E' qui che intorno alle 19 sono venute in collisione 4 autovetture nella corsia di sorpasso, in particolare nel tunnel sotto l'aeroporto della carreggiata in direzione del casello A14. Sul posto si sono portati i soccorsi con ambulanza, vigili del fuoco e polizia locale. Non si segnalano feriti gravi. Il traffico è stato ristretto sulla corsia di marcia libera.