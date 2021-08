Tamponamento in A14: 22enne soccorso con l'elimedica e trasportato al Bufalini

Trasportato con l'elimedica all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo un tamponamento tra un'auto ed un autocarro. Un piemontese di 22 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale verificatosi lungo il tratto romagnolo dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, tra i caselli di Forlì e Faenza. Il fatto è avvenuto giovedì mattina, intorno alle 7, in corrispondenza del chilometro 70 nord, a circa 6 chilometri dal casello manfredo.

Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Pieveacquedotto, sono venuti a collisione un autocarro ed un'automobile a bordo della quale si trovavano quattro persone. La peggio l'ha riportata il 22enne, soccorso dai sanitari del 118. Viste le sue condizioni di salute è stato richiesto l'intervento dell'elimedica, che ha trasportato il ferito al "Bufalini", specializzato in traumi. Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco di Forlì.

Foto di repertorio