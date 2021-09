Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità, con inevitabili ripercussioni al traffico lungo via Ravegnana. Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro auto, che si sono intraversate a seguito della collisione, con un ferito soccorso dal personale di Romagna Soccorso. La strada è stata riaperta al traffico intorno alle 11.

Giovedì mattina caotico lungo il sistema Tangenziale di Forlì tra allagamenti, incendi ed incidenti. Mentre imperversava il nubifragio , si è verificato lungo l'Asse di Arroccamento un tamponamento tra più mezzi all'interno della galleria Ravegnana. L'incidente si è verificato poco prima delle 8.30 in direzione della zona industriale, all'altezza del chilometro 6-500. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazioni allo svincolo per il Foro Boario, prima del tunnel.

Non solo il nubifragio, una mattinata di caos in Tangenziale: tamponamento tra più auto in galleria