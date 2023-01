Nebbia fitta e visibilità ridotta: tamponamento sulla Ravegnana tra più mezzi, un ferito

Nebbia fitta e visibilità ridotta a 90 metri. Sono questi gli ingredienti all'origine di un tamponamento tra più veicoli avvenuto nella prima mattinata di martedì lungo la Statale 67 Tosco Romagnola, all'altezza di Durazzanino. Nello scontro, avvenuto in corrispondenza del chilometro 199+000, sono rimasti coinvolti cinque mezzi. Il bilancio della carambola è di un ferito, fortunatamente non in gravi condizioni. Sul posto hanno operato i sanitari di "Romagna Soccorso", le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine: l'arteria è stata inizialmente chiusa in entrambe le direzioni, successivamente il traffico è stato veicolato con un senso unico alternato.