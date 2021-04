Tamponamento la domenica di Pasqua sulla via Emilia a Panighina: due feriti

I due feriti sono stati trasportati al Bufalini, ma non in gravi condizioni.

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi domenica mattina lungo la via Emilia, all'incrocio semaforico di Panighina. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, un mezzo pesante ha tamponato una "Seat Ibiza" che a sua volta è finita contro una "Dacia", i cui occupanti sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'automedicalizzata. I due feriti sono stati trasportati al Bufalini, ma non in gravi condizioni.