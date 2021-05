Tamponamento tra moto lungo la Tosco Romagnola: 31enne trasportata al Bufalini con l'elimedica

Giovane trasportata al "Bufalini" di Cesena dopo un incidente lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola. Il fatto si è verificato martedì mattina a Portico, intorno alle 10.50, all'altezza del chilometro 156+700. Una 31enne forlivese, in sella ad una "Mash 250", per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, ha tamponato un forlivese di 45 anni che viaggiava in sella ad una "Suzuki 700".

A seguito della collisione entrambi sono rovinati sull'asfalto. A riportare la peggio è stata la 31enne, trasportata con l'elimedica a Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.