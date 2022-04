Doppio incidente sulla tangenziale di Forlì: diversi i veicoli coinvolti, strada chiusa e traffico in tilt

Traffico bloccato venerdì mattina nella tangenziale di Forlì, direzione A-14, per una serie di incidenti che hanno visto coinvolte alcune vetture. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, uno dei sinistri si è verificato nella alle 9.30 poco prima del sottopassaggio della via Emilia, con direzione San Martino - Zona Industriale.



Subito si sono create lunghe code fino allo svincolo dell'aeroporto, in quanto il sinistro occupava buona parte della carreggiata. Un ruolo importante potrebbe averlo avuto anche il fondo reso viscido dall'abbondante pioggia caduta in queste ore su tutta la Romagna. Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Polizia Stradale, nonché il personale di Anas. Il traffico è stato deviato mediante l’uscita obbligatoria al km 5,000 su viale Roma.



La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto ad estrarre una persona da un autovettura per affidarla al personale di Romagna Soccorso, intervenuto con 2 ambulanza ed l'automedica, e successivamente mettere in sicurezza altri 2 veicoli coinvolti. A quanto sembra, una signora è rimasta ferita ma per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. La chiusura della strada si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

Praticamente negli stessi istanti, sempre in direzione A14 vi è stato un altro incidente, all'altezza del "quadrifoglio" della zona industriale. In questo caso sono due i veicoli coinvolti: ferita lievemente una persona.