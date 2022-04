Tragedia a Durazzanino, la macchina finisce fuori strada: un uomo perde la vita

E' una tragedia stradale quella accaduta nel tardo pomeriggio di sabato intorno alle 19:30 a Forlì. Un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto lungo via Ravegnana, nella frazione di Durazzanino. Per cause ancora in corso di accertamento l'automobilista che viaggiava in direzione Forlì-Ravenna, ha perso il controllo del veicolo, che è finito fuori strada finendo in un fosso al lato della carreggiata, dopo aver oltrepassato un pezzo di vegetazione. Il veicolo rosso si è cappottato.

Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare, sul posto l'intervento dei Vigili del fuoco, e della Polizia locale, oltre che del personale del 118 che ha constatato il decesso.