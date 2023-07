Tragedia nella notte, l'urto tra il furgone e tre ciclisti che ruzzolano sull'asfalto: uno muore

Tragedia nella notte tra sabato e domenica avvenuta poco dopo le 4 a Ravenna, ha perso la vita un 39enne originario del Forlivese. Via Trieste, la strada che collega Ravenna e Marina di Ravenna, è stata purtroppo teatro di un incidente mortale. Sul posto la Polizia locale di Ravenna, in base a quanto ricostruito, l'incidente ha coinvolto un furgone Van della Opel che ha urtato con la parte destra del mezzo tre ciclisti che pedalavano anch'essi in direzione Marina di Ravenna.

Lo scontro fatale sulla Statale "Tosco-romagnola" al chilometro 226+800 metri, il tratto che prende il nome di via Trieste, qui si è verificato l'impatto che ha fatto ruzzolare in terra i tre ciclisti. Uno è rimasto fin da subito incosciente. E' stato immediatamente soccorso da due ambulanze e dall'auto medicalizzata, purtroppo durante la corsa in ospedale l'uomo è morto, mentre gli altri due sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Gli agenti della Municipale si sono occupati dei rilievi di rito, il furgone si è immediatamente fermato. Si apprende che l'uomo deceduto è un 39enne nato a Forlì ma residente nel Ravennate.