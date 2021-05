Forlimpopoli in lutto per la morte di Leonardo: "Una vita spezzata troppo presto"

Forlimpopoli è in lutto per la morte di Leonardo Mancuso, lo studente di 17 anni morto sabato sera in un tragico incidente avvenuto a Milano Marittima e nel quale è rimasta ferita gravemente una coetanea, ora ricoverata all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Mentre il pubblico ministero Lucrezia Ciriello ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, si susseguono sui social le testimonianze d'affetto verso la famiglia del ragazzo.

Un pensiero lo ha rivolto anche il sindaco di Forlimpopoli, Milena Garavini, nel giorno dedicato alla Festa della mamma: "Un pensiero speciale e il grande abbraccio di tutta la comunità va alla mamma di Leonardo. Una vita spezzata troppo presto, un dolore che una mamma non vorrebbe mai affrontare. Condoglianze a lei e a tutta la famiglia. Il dolore è tanto, ma l'amore non muore mai". Leonardo frequentava l'Istituto Tecnico Industriale e aveva giocato a calcio nel Forlimpopoli.

Il dramma

Da una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti della Polizia Locale di Cervia, sembrerebbe che i due ragazzi stessero percorrendo la terza Traversa da via Matteotti verso il mare in sella ad una moto Keeway 125 quando, giunti all'intersezione con via II giugno, non si sono accorti che dalla propria destra stava giungendo un'auto condotta da una 31enne di Castiglione di Cervia.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con due ambulanze e due auto con il medico a bordo ma purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La ragazza, invece, è stata trasportata con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverata in prognosi riservata dopo un intervento chirurgico.

A tutti i coinvolti sono stati fatti gli esami tossicologici ed alcolemici del caso. Sull'incidente il pubblico ministero di turno Lucrezia Ciriello ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di omicidio stradale e ha disposto il sequestro dei mezzi.