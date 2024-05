Si ribalta col trattore e resta intrappolato sotto la cabina: brutto incidente in via Ossi

Un agricoltore è rimasto ferito in un incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di venerdì, poco prima delle 18, in via Ossi, a Villagrappa. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, il conducente ha perso il controllo del trattore sul quale si trovava al volante, finendo ruote all'aria. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno operato tramite attrezzature pneumatiche di sollevanento per estrarre da sotto la cabina del mezzo il conducente. Quindi è stato affidato al personale di Romagna Soccorso, intervenuto anche con elisoccorso, e trasportato in ospedale per le cure del caso.