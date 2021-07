Travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce: trasportata d'urgenza al Bufalini

Travolta da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce. Una donna di 55 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale verificatosi martedì sera, intorno alle 21.30, in viale Gramsci all'altezza di via Marconi. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, la malcapitata è stata investita da una "Fiat Punto" condotta da un anziano. Soccorsa dai sanitari del 118, con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stata trasportata col codice di massima gravità al "Maurizio Bufalini" di Cesena. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Foto di repertorio