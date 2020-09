Travolta da un'auto mentre si sta recando a scuola: paura per una bimba

Investita da un'auto mentre si trovava in corrispondenza di un'attraversamento pedonale. Paura per una bambina di circa 10 anni, colpita da un'auto mentre si stava recando a scuola. L'incidente si è verificato giovedì mattina, poco dopo le 7.30, tra via Avogadro e via Persiani, a San Martino in Strada. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno proceduto ai rilievi di legge.



La bimba è stata travolta da un'auto, condotta da una signora, che procedeva in direzione di via Decio Raggi. Immediata la richiesta d'intervento al 118, che ha operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Fortunatamente le condizioni della bambina sono risultate meno gravi di quanto inizialmente temuto. Dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata col codice di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano.

Foto di repertorio