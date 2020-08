Travolto da un'auto e trascinato per 10 metri durante la gara: ciclista in prognosi riservata

E' rimasto gravemente ferito nel corso di una gara ciclistica. in transito a Forlì. Un cinquantenne riminese si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 18, in via Veclezio, all'altezza dell'incrocio con via Mangella. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì, l'uomo stava partecipando ad una manifestazione ciclistica organizzata dalla Asd Cicloclub Estense, il sesto Gran Premio Krifi Caffè, quando è stato travolto da un'auto.

Gli operatori di polizia sono giunti sul posto quando ormai il ciclista era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le cause del sinistro sono tuttora al vaglio: da una prima sommaria ricostruzione sembra che l’auto, una "Chevrolet Matiz", sulla quale oltre al conducente 84enne viaggiava come passeggera anche la moglie 67enne, stesse percorrendo la via Veclezio quando improvvisamente si sia trovato davanti il ciclista proveniente dalla via Mangella. Dopo l’impatto, il veicolo ha proseguito ancora per qualche decina di metri trascinando l’investito e fermandosi poco più avanti. L'area interessata alla competizione era inibita al traffico con divieto di transito dalle 16 alle 20 secondo un'ordinanza emessa dal Comune.

Foto di repertorio