Travolto da un'auto mentre attraversa sulle strisce: anziano in condizioni critiche

Ancora un grave incidente sulle strade del Forlivese. Un ultraottantenne è stato trasportato col codice di massima gravità al "Trauma Center" dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo esser stato travolto da un'auto condotta da un anziano. Il sinistro si è verificato intorno alle 11.30 in via Bertini, all'altezza della "Farmacia Barboni", un punto già noto per incidenti dalle simili dinamiche. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il malcapitato stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stato investito da una "Fiat Punto" vecchio modello che procedeva in direzione città.

Il pedone, dopo la collisione, è impattato sull'asfalto dopo un volo di circa tre metri. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito ai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al nosocomio cesenate specializzato in traumi. Per chiarire la dinamica dell'incidente ha operato la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.