Travolto da un'auto pirata durante la burrasca: in prognosi riservata il medico veterinario in pensione Rodingo Usberti

Travolto da un'auto pirata mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. E' ricoverato in prognosi riservata, all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, ma non in pericolo di vita, Rodingo Usberti, già direttore dell'Unità operativa Veterinaria dell'Ausl Romagna ambito Forlì, in pensione dall'agosto del 2020 dopo una lunga carriera professionale durata ben quarant'anni. L'incidente è avvenuto martedì sera, mentre imperversava il maltempo con raffiche di vento e pioggia, lungo la Bidentina a San Colombano, nei pressi del ristorante "La Faina".

Secondo una prima ricostruizione dei fatti, effettuata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola, Usberti stava attraversando la carreggiata sulle linee zebrate, quando è stato travolto da una vettura, con l'automobilista che si è allontanato anzichè prestare soccorso. Allertato il 118, Usberti non ha mai perso conoscenza: dopo esser stato stabilizzato dal personale di "Romagna Soccorso", è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Qui i medici hanno accertato lesioni al capo, ragion per cui è stato ricoverato in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita. Intanto proseguono le indagini degli uomini dell'Arma per risalire all'auto "pirata".