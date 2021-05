Urta un'auto in sosta e si ribalta ruote all'aria: paura in viale Risorgimento

Rocambolesco incidente stradale domenica pomeriggio, intorno alle 16.30, in viale Risorgimento nel tratto compreso tra via Curiel e via Don Minzoni. Per cause al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia locale di Forlì, un 78enne alla guida di una "Renault Capture" ha urtato un'auto in sosta, una "Lancia Musa", ribaltandosi. L'anziano procedeva verso San Martino in Strada quando, giunto all'altezza del civico 140, ha colpito lo spigolo sinistro della vettura in sosta, finendo di traverso ruote all'aria.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, che hanno estratto dell'abitacolo il 78enne. L'uomo è stato preso in cura da sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni". La circolazione è stata temporaneamente bloccata al traffico.