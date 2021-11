Urta un'auto in sosta e si ribalta in pieno rettilineo: rocambolesco schianto in via Pelacano

Rocambolesco schianto domenica mattina in via Pelacano, all'altezza della sede della Confesercenti Forlì. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, un automobilista di 87 anni, alla guida di una "Smart", mentre stava percorrendo l'arteria in direzione di via Isonzo, ha urtato un'auto in sosta, cappottandosi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 9.10. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, insieme ai Vigili del Fuoco. Il ferito è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso.