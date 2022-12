Ragazzo di 16 anni investito mentre attraversa: portato con elicottero del 118 al Bufalini, è grave

Un incidente stradale ha ridotto in gravi condizioni un giovane di appena 16 anni, investito da un'auto in transito. E' quanto capitato lunedì pomeriggio in via Pandolfa. Intorno alle 15,30 stava passando nella strada un'auto di marca Chevrolet in direzione di via Bertini, condotta da una donna di 61 anni. Il veicolo ha impattato contro il giovane, che si trovava a piedi a quanto sembra, dalle prime informazioni, in fase di attraversamento della strada. Quel punto, davanti al deposito dei mezzi di Start Romagna, non è dotato di strisce pedonali.

L'impatto è stato violento, il giovane ha riportato diverse ferite tra cui al capo e al volto. Vista la gravità, è giunta sul posto l'elimedica del 118, che ha caricato il giovane e lo ha trasportato con un codice di massima urgenza, ma cosciente, all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, per i rilievi, si sono portate le pattuglie della Polizia Locale di Forlì.