Scontro tra auto all'incrocio con via Zampeschi: violento impatto, due feriti

E' al vaglio della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese la dinamica di uno scontro tra due auto avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì a Pieveacquedotto in via Zampeschi, all'altezza dell'incrocio con via Campo dei Fiori. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, una Volkswagen Touran, condotta da un uomo di 75 anni, da via Campo dei Fiori si stava immettendo su via Zampeschi. In quel momento stava sopraggiungendo una "Opel Zafira", condotta da un ventenne, che percorreva l'arteria principale provenendo dalla città.

L'impatto è stato violento. L'allarme al 118 è giunto poco dopo le 17. Sul posto il personale di Romagna Soccorso ha operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo, affiancato dai Vigili del Fuoco, che hanno operato per liberare dall'abitacolo l'anziano conducente. I due feriti, dopo esser stati stabilizzati, sono stati trasportati con "codice 3" per dinamica e "codice 2" all'ospedale per le cure del caso.