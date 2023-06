Grave incidente in viale Matteotti: madre e figlia travolte mentre attraversano sulle strisce

Madre e figlia travolte da un'utilitaria mentre stavano attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali. Il grave incidente stradale si è consumato nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 18, lungo viale Matteotti, nei pressi dell'attraversamento pedonale con viale Manzoni. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, una "Fiat Panda", condotta da un ultraottantenne, che procedeva in direzione di Porta San Pietro, ha travolto le due donne, rispettivamente di 60 e 35 anni, che si trovavano sulle linee zebrate. L'impatto è stato particolarmente violento, con le due malcapitate rovinate sull'asfalto. La peggio l'ha riportata la 35enne, trasportata con l'elimedica al "Bufalini" di Cesena. L'elicottero di "Romagna Soccorso" è atterrato nell'area verde nei pressi del centro commerciale "I Portici". Anche la madre è stata trasportata al trauma center del nosocomio cesenate.