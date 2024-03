Violento impatto contro un ostacolo fisso: i Vigili del Fuoco intervengono per estrarre il ferito dall'abitacolo

Dopo l'incidente avvenuto in viale Bologna alle 4, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per altri due incidenti. Il secondo è avvenuto in via del Canale, dove per cause ancora in fase di accertamento ai Carabinieri, un'auto è finita contro un ostacolo fisso. I pompieri hanno operato per estrarre dall'abitacolo una persona per affidarla successivamente al personale sanitario. Nessun disagio al traffico veicolare. Alle 7.15, infine, sempre i Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti per un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un autobus di linea in via Balzella.