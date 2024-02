Vola con l'auto fuori strada e rimane incastrato nell'abitacolo

Alle ore 15.13 del 4 Febbraio, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, è intervenuta a Premilcuore sulla SP 9 Ter per un incidente stradale. Una autovettura è finita nella scarpata a lato strada in posizione non stabile, con l'occupante rimasto al suo interno. Per il recupero e l'estricazione del ferito, si è reso necessario il supporto della squadra Saf dei Vigili del Fuoco di Forlì, esperta in interventi in ambiente impervio. Una volta estratta la persona è stata affidata ai sanitari di Romagna Soccorso, intervenuti anche con l'elimedica. Sempre dalla sede Centrale di Viale Roma è intervenuta anche l'autogru per la stabilizzazione e la messa in sicurezza del veicolo. Per le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura della strada. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.