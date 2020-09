Zona industriale, carambola tra auto in via Mattei: traffico fortemente rallentato al primo mattino

Forti rallentamenti alla circolazione stradale mercoledì mattina per un incidente verificatosi poco dopo le 8 in via Mattei, a La Selva. Per cause in fase di ricostruzione alle forze dell'ordine, sono venute a collisione tre auto. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze fisiche, anche se si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 che hanno operato con due ambulanze. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi. La Polizia Locale ha coordinato la viabilità, già intensa per il flusso di lavoratori diretti alla zona industriale.

FOTO DI REPERTORIO