Incidenti provocati da animali selvatici: anche l'Asaps all'audizione in parlamento

Altro importante riconoscimento per Asaps grazie ad uno degli Osservatori gestito da diversi anni, diventato ormai punto di riferimento nazionale in materia di sicurezza stradale. Asaps è stata convocata per mercoledì alle 14.30 in una audizione informale in Commissione Agricoltura al Senato della Repubblica. La richiesta dei senatori nasce nell’ambito dell’esame dell'affare assegnato numero 337 - danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica - in cui proprio i dati dell'Osservatorio "Incidenti con Animali" saranno illustrati dal presidente Giordano Biserni.

Già nella fase iniziale dei lavori ad ottobre 2019, la relatrice aveva citato proprio i dati Asaps, riferimento nazionale per fenomeni così importanti grazie alle elaborazioni giornaliere, anche per comprenderne le conseguenze e suggerire possibili soluzioni che permettano di ridurre il numero di sinistri mortali e con feriti provocati da animali in carreggiata che ogni anno avvengono su molte strade italiane e la salvaguardia degli animali stessi. Sarà possibile seguire in diretta sulla web-tv del Senato l'intervento del presidente Biserni.