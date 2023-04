Incidenti stradali prima causa di morte tra i giovani, gli studenti protagonisti della campagna di sensibilizzazione

Prima edizione del concorso “La strada maestra” che vede protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Forlì-Cesena per la realizzazione di una campagna informativa sulle regole del codice della strada e per stimolare un corretto da parte di tutti gli utenti della strada: pedoni, ciclisti e automobilisti. Il progetto, promosso dall’Ufficio scolastico provinciale e dal Centro Diego Fabbri, in collaborazione con il Comune di Forlì, assessorato alle Politiche giovanili, e con il sostegno di Cna Forlì-Cesena, prevede una serie di incontri formativi rivolti alle scuole sulle regole del codice della strada, le tecniche di realizzazione di foto e video.

Le sessioni saranno condotte da esperti nell’ambito dell’educazione stradale, della fotografia, del montaggio video e della comunicazione, al termine delle quali i ragazzi realizzeranno foto e video che saranno presentati al concorso e valutati da due commissioni, una tecnica e una popolare. La prima premierà i primi tre classificati nel settore foto con “buoni cultura” - per l’acquisto di biglietti di teatri, cinema e libri - del valore rispettivamente di 250, 200 e 100 euro e per il settore video del valore di 500, 400 e 200 euro. La giuria popolare decreterà invece la miglior foto in occasione della Giornata della Terra che si terrà sabato 22 aprile a Cesena. Il progetto, che è stato avviato nelle settimane scorse e ha il 20 aprile come data ultima per l’invio degli elaborati, porterà alla realizzazione di una campagna informativa con la produzione di manifesti e la promozione sui canali social e web.

"Prosegue la sinergia fra l’ufficio scolastico e le realtà del territorio per sensibilizzare i giovani su un tema importante in modo innovativo e fuori dagli schemi - ha sottolineato Paola Casara, assessora alle Politiche giovanili -. Non si tratta solo di incontri sulle regole del codice della strada, ma uno stimolo per i ragazzi su come comunicare e sensibilizzare. Se vogliamo intercettare i giovani, dobbiamo farlo utilizzando le loro dinamiche e i loro linguaggi, valorizzando il talento e la creatività, questa è la vera sfida”.

“Svolgiamo già laboratori e attività nelle scuole, ma in questo caso si tratta di un progetto che non ha precedenti perché intende promuovere l’educazione stradale attraverso l’arte e la cultura - ha detto Paolo De Lorenzi, direttore del Centro Diego Fabbri - sulla scia dell’insegnamento dello stesso Diego Fabbri, che ha sempre avuto una particolare attenzione per i giovani e che era convinto che la cultura fosse il primo strumento educativo per i ragazzi”.

“Gli incidenti stradali, secondo gli ultimi dati Istat a livello nazionale, sono la prima causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 29 anni, con un 35% dei casi - dice Alessandra Prati dell’Ufficio scolastico provinciale - ecco perché, d’intesa con l’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale, ci occupiamo di educazione stradale fin dalle scuole dell’infanzia, a partire dei piccoli pedoni, per rafforzare la consapevolezza e il senso di responsabilità”.

Il progetto, al quale partecipa anche la Consulta degli studenti, vede il sostegno di Cna provinciale. “Ci piace il taglio dato al concorso nel quale i ragazzi sono i veri protagonisti - ha sottolineato Veronica Bridi di Cna - ed è un bel messaggio per favorire la loro intraprendenza e il loro futuro professionale”.