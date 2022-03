Inclusione sociale: Lions e Questura donano iPad ai ragazzi del Centro Educativo San Paolo

Nella giornata mondiale della sindrome di down, il Lions Club Forlì Host, in collaborazione con la Polizia di Stato della Questura di Forlì, hanno consegnato lunedì tre tablet IPad al Centro Educativo San Paolo, dove verranno utilizzati come strumenti tecnologici di inclusione nei laboratori educativi con i ragazzi diversamente abili. La consegna degli IPad è avvenuta a Piada52 nel parco di Via Dragoni di Forlì, altro luogo simbolo del lavoro di inclusione di persone fragili attraverso il lavoro.

Sono intervenuti il dirigente dell'Anticrimine Marinella Caruocciolo, il presidente del Lions Club Riccardo Bevilacqua, il presidente della Coop. Paolo Babini Marco Conti e soprattutto Francesco "Checco" Lucitelli e Michael Di Felice, ragazzi impegnati in percorsi educativi alla Paolo Babini che hanno testimoniato in prima persona con le loro storie come si possa diventare risorsa per la comunità anche partendo da una condizione iniziale di svantaggio.