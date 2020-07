Incombono i temporali, l'allerta meteo comunicata al telefono: "Prestare la massima attenzione"

Al telefono di casa o allo smartphone. Chi è iscritto al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, ha ricevuto l'avviso di allerta di Protezione Civile per la giornata di venerdì. "Sono previsti temporali, piogge intense con possibilità di grandine e forti raffiche di vento. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, specie nei sottopassi". Un invito anche "a riporre le tende solari e ridurre gli spostamenti".

Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.

L'allerta

Per la giornata di venerdì, viene comunicato nel bollettino, "si prevede il passaggio di un sistema frontale che interesserà tutta la regione. Fin dalle prime ore del mattino sono previsti fenomeni temporaleschi organizzati, particolarmente intensi e sparsi che potranno verificarsi sull'intero territorio regionale, con associate forti raffiche di vento e grandinate. Nel corso della serata di venerdì i fenomeni sono previsti in rapida attenuazione". Il weekend si annuncia stabile e soleggiato, con temperature in aumento. La prossima settimana sarà caratterizzata dall'alta pressione.