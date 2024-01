Lezioni di vita, lezioni di legalità: il poliziotto che ha combattuto la mafia continua il ciclo di incontri nelle scuole

Lezioni di vita, lezioni di legalità. Continua il ciclo di incontri nelle scuole di Pippo Giordano, l’ex ispettore della Dia che ha racconta con passione agli studenti la sua storia, gli appostamenti, gli interrogatori e di come, insieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha speso la vita al servizio della comunità nello sforzo di portare alla luce l’organizzazione mafiosa siciliana di Cosa Nostra. "Col 2024 sono sedici anni che faccio lezioni di legalità nelle scuole - esordisce Giordano -. Ho chiuso il 2023 con due scuole e medie di Forlì e Gambettola. La prossima settimana sarò per tre giorni con 23 classi di quarta e quinta in una scuola di Forlì. Poi, nel mese di febbraio, cinque giorni di incontri con le terze medie di una scuola di Forlì". Ma gli incontri si spingeranno anche oltre il territorio forlivese: "Il 7 marzo - puntualizza l'ex ispettore della Dia - sarò a Saronno dove incontrerò i ragazzi delle medie in un cinema. Il 21 marzo, giorno della memoria e impegno, sarò in una scuola media di Forlì. Ho già alcuni inviti ancora da definire le date. Di certo, dovrò andare a Rimini, Riolo Terme e Ostiglia". Quindi rivela: "Stiamo aspettando la data della cerimonia di intitolazione di una scuola del forlivese, al piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e sciolto nell'acido dopo quasi 800 giorni di prigionia (Giordano seguì le indagini quando era alla Dia, ndr)".