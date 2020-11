Incontri per le famiglie: prosegue il progetto “Mio figlio ha l’adolescenza”

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e la Rete Adolescenza del territorio di Forlì presentano il secondo appuntamento del progetto “Mio figlio ha l’adolescenza” ed avrà per tema “quale scuola scelgo dopo le medie?”. L'incontro si svolgerà in modalità online, martedì 17 novembre alle ore 20.30.

Il progetto prevede un ciclo di incontri che saranno arricchiti da video-interviste realizzate con ragazzi, genitori, insegnanti, educatori ed allenatori del nostro territorio.

Argomento della serata di martedì 17 novembre, sarà come i genitori possono essere d'aiuto ai figli nel momento della scelta scolastica e del passaggio dalla scuola media a quella superiore. Interverrà Iacopo Casadei, psicologo del lavoro e scrittore. Per iscrizioni: https://icos.comune.forli.fc.it/