Incursione dei ladri nella notte: auto cannibalizzate di componenti elettroniche e fanali

Più che un furto è stata una vera e propria cannibalizzazione quella che si è verificata nella notte tra giovedì e venerdì a Forlimpopoli. Ad essere state colpite dai malviventi, col favore delle tenebre, sono state tre auto parcheggiate. In particolare è stata colpita una Mercedes a cui sono stati rubati diversi pezzi, tra cui i fanali e diverse componenti elettroniche nella plancia del mezzo. Amara sorpresa per il proprietario quando la mattina si è recato a prendere la propria macchina in sosta, vicino a casa, ritrovandola vandalizzata e con danni da migliaia di euro. Le segnalazioni di furti a bordo di auto e di altri mezzi di trasporto fioccano nelle chat di vicinato su WhatsApp di 'Forlì Sos indipendente', spesso il mutuo avviso permette di segnalare persone e veicoli sospetti sul territorio nelle aree più a rischio.