Indetta una giornata di sciopero del personale del comparto sanità pubblica e privata

L'Ausl della Romagna informa tutta la cittadinanza dello sciopero generale nazionale indetto dalle Associazioni Sindacali Usb Pi - Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, Usb - Unione Sindacale di Base e Cub Sanità - Confederazione Unitaria di Base Sanità per l’intera giornata di venerdì di tutto il personale del comparto sanità pubblica, delle Ipab e delle Asp afferenti agli Ee.Ll. e dei Policlinici Universitari, delle Aziende della Sanità Privata, delle Cooperative Sociali, Associazioni e Sanità operanti anche in appalto, concessione e accreditamento nei servizi sanitari e socio sanitari. Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali, nel rispetto della vigente normativa, attraverso l’individuazione dei contingenti minimi di personale a garanzia delle prestazioni indispensabili e non dilazionabili, equivalenti ai servizi minimi assicurati normalmente nei giorni festivi.