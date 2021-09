Indice di sportività, la provincia perde terreno in classifica. Bene motori ed enti di promozione

Forlì-Cesena si posiziona al 52esimo posto nella classifica stilata da PtsClas per il Sole 24 ore e che dà conto dell’indice di sportività delle province italiane. Un risultato che vede il territorio provinciale in calo rispetto all’anno precedente che vedeva Forlì-Cesena nella graduatoria generale in 41esima posizione. Guardando ai capoluoghi di provincia dell’Emilia-Romagna, la graduatoria vede Bologna al 11° posto, Modena 21°, Rimini 28°, Ravenna 35°, Parma 41°, Ferrara 49°, Piacenza 50°.

L’indice di sportività 2021, giunto alle 15esima edizione, è stato calcolato su 36 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura sportiva (Forlì-Cesena 35esima), sport individuali (67esima), sport di squadra (52esima) e sport e società (48esima). I risultati migliori Forlì-Cesena li ottiene nella categoria struttura sportiva per quanto riguarda gli enti di promozione sportiva (secondo posto). Per quanto riguarda gli sport di squadra traina il rugby (14esimo posto), negli sport individuali la fanno da padrone i motori (quinto posto), mentre nella categoria sport e società la provincia ottiene il 14esimo posto per sport e storia.