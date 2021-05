Coronavirus, l'Rt torna a calare in Emilia Romagna: "Restiamo in zona gialla"

In Emilia-Romagna si registra "un alleggerimento complessivo della situazione" legata alla diffusione del covid. A fare il punto della situazione e' l'assessore regionale alla Sanita', Raffaele Donini, che assicura: "Restiamo in zona gialla". L'indice Rt, "che e' destinato a essere superato dalle indicazioni dal Governo, d'intesa con le Regioni - sottolinea Donini - e' 0,89 ed e' in calo rispetto alla settimana scorsa".

Anche i ricoveri "sono drasticamente calati - spiega l'assessore - nei reparti covid sono al 25%, mentre quelli in terapia intensiva calano piano: siamo al 28%, con un livello di guardia al 30%. Mi pare piu' un dato stabilizzato che non in drastico calo". L'incidenza invece e' 95,88 su 100.000 abitanti. "Vediamo gli effetti della campagna vaccinale - sottolinea Donini- sono ampiamente sotto la media gli over85, il cui livello di incidenza e' 46, mentre l'incidenza e' 49 per la fascia d'eta' tra 65 e 84 anni".

Dai 45 ai 64 anni invece l'incidenza e' 85 su 100.000 abitanti, "mentre nelle classi piu' giovani l'incidenza e' sopra la media", elenca l'assessore: 143 tra 0-5 anni; 165 tra 6-13 anni; 137 tra 14-18 anni; 117 tra 19-24 anni; 114 tra 25-44 anni. In questo senso, afferma Donini, la notizia del vaccino sotto i 16 anni "ci riempie di gioia", perche' quando arrivera' il via libera "potremo mettere in sicurezza anche una fascia di popolazione in cui la circolazione del virus e' non banale". (fonte Dire)