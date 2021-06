Anche a Forlì un hub vaccinale interaziendale: in partenza le vaccinazioni dei lavoratori

Le strutture sanitarie individuate sono Ausilio, con il supporto operativo di Corofar soc. coop. presso la sede di quest’ultima per la provincia di Forlì-Cesena, Ravenna Medical Center per la provincia di Ravenna e Nuova Ricerca per la provincia di Rimini

L'iniziativa presentata alla Regione da Confcooperative Romagna, Confindustria Romagna e Legacoop Romagna per avviare un progetto vaccinale interaziendale basato su tre hub, uno per provincia della Romagna, ha ricevuto una prima valutazione positiva: martedì i laboratori individuati sono stati oggetto di sopralluogo da parte dell'Ausl Romagna e dal 9 giugno potranno cominciare le vaccinazioni dei dipendenti delle imprese che ne hanno fatto e ne faranno richiesta.

Ad oggi, si tratta indicativamente di 200 aziende che danno lavoro a 18mila persone. Le strutture sanitarie individuate sono Ausilio, con il supporto operativo di Corofar soc. coop. nella sede di quest'ultima per la provincia di Forlì-Cesena, Ravenna Medical Center per la provincia di Ravenna e Nuova Ricerca per la provincia di Rimini. Le aziende interessate che ancora non lo abbiano fatto possono inviare alle Associazioni l'allegato 4D delle linee guida regionali, indicando il numero complessivo dei collaboratori da vaccinare, nelle modalità previste dalle linee guida regionali.

Ci saranno a disposizione giornate di accesso per i dipendenti delle proprie associate: ogni associazione supporterà le imprese nella fase di prenotazione delle vaccinazioni dei lavoratrori, con modalità che saranno direttamente comunicate alle imprese che si sono prenotate sulla base di un piano operativo in via di definizione. Successivamente, le imprese comunicheranno ai propri dipendenti le istruzioni per fissare in autonomia - mediante software ad hoc - il proprio appuntamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy.