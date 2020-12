Infermiera aggredita con calci e pugni: l'aggressore individuato la vigilia di Natale

Fuga conclusa. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Forlì hanno identificato e denunciato l'autore dell'aggressione ai danni di una caposala del triage del pronto soccorso avvenuta nelle scorse settimane. Si tratta di un 32enne di origine canadese, domiciliato nel comune di Bertinoro. L'episodio, che ha suscitato tanto clamore nell'opinione pubblica, si è verificato l'11 dicembre: l'infermiera, dopo terminato il turno di servizio, si stava accingendo a raggiungere la propria auto per rincasare.

Lungo il percorso verso il parcheggio ha incrociato il 32enne, il quale ha avvicinato la malcapitata chiedendole per un passaggio alla stazione ferroviaria. A seguito del diniego da parte dell’infermiera, l'individuo ha tentato di strapparle le chiavi dell’auto, colpendola ripetutamente con pugni e calci sia al volto che alla testa e procurandogli diverse lesioni al viso con trauma cranico tanto da essere ricoverata in ospedale e dimessa in seguito con una prognosi di 25 giorni.

Il malfattore si è dato alla fuga, rendendo irreperibile. I Carabinieri hanno avviato le indagini del caso, arrivando all'epilogo la vigilia di Natale: giovedì mattina il 32enne è stato accompagnato da una pattuglia della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese all'ospedale "Morgagni Pierantoni" per sottoporlo ad un accertamento sanitario obbligatorio. I militari dell’Arma hanno potuto identificarlo e successivamente denunciarlo per tentata rapina e lesioni personali.