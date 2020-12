Infermieri e medici "angeli" nel presepe allestito all'ospedale di Forlì: "Non possiamo perdere la speranza"

Infermieri e medici "angeli" nel presepe allestito, come ogni anno, nell’atrio dell'ospedale di Forlì dalll’Associazione italiana amici del presepe, sezione "Roberto Vallicelli", presieduta da Andrea Donori. "Purtroppo a causa del Covid, tutti i tradizionali eventi programmati per le feste natalizie, come l'amatissima mostra dei presepi di Forlì, quest'anno verranno annullati - spiega Andrea Donori - ma noi abbiamo voluto offrire gratuitamente, come ogni anno, l'allestimento del presepe all'ospedale di Forlì, a chi ci lavora e a chi viene curato in esso".

"Ed in queste particolari e drammatiche circostanze, lo abbiamo voluto dedicare proprio a chi ha dedicato, ed a volte addirittura sacrificato, la propria vita agli ammalati di Covid con queste figure di angeli che sono vestite, sì, come dei sanitari, ma rappresentano tutti coloro che da infermieri, medici, personale ausiliario, eprsonale tecnico ed amministartivo, si sono prodigati per curare i malati - aggiunge -. L'anno 2020 sarà ricordato per questo terribile virus che sta flagellando il mondo, ma non possiamo perdere la speranza, speranza di riallacciare i nostri affetti, di tornare ad abbracciarci, di tornare a vivere una vita normale".

"Il presepe - prosegue - è un simbolo universale di unità, di pace e di serenità, non solo per i cristiani. Ed è questo l'augurio che abbiamo voluto fare a tutti quelli che si fermeranno a guardarlo in ospedale. Tradizione vuole che fosse stato proprio San Francesco ad allestire il primo Presepe al mondo, il 24 dicembre del 1223, in una grotta di Greccio, Rieti, dove venne messa in scena la nascita di Gesù bambino. Tutte le offerte raccolte nella piccola cassettina posta dinanzi al presepe -conclude - saranno devolute, come ogni anno, per mantenere a distanza dei bambini indiani in gravi difficoltà economiche. Per ricevere informazioni su come sostenere questo progetto potrete scrivere a aiapforli@libero.it"



La direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Forlì "ringrazia sentitamente l'Associazione dei presepi di Forlì per l'allestimento del presepe ed anche per l'omaggio rivolto agli operatori sanitari in questo difficile periodo di pandemia".