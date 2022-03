Infertilità, andrologia e patologie urologiche: un approfondimento medico sulla salute maschile

È in programma sabato all’Hotel Globus di Forlì il corso “L’Andrologia nell’era Covid”, convegno medico-scientifico organizzato da Ospedali Privati Forlì in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Forlì-Cesena, la Società Italiana di Andrologia Marche, Emilia Romagna e Repubblica di San Marino e la Fondazione Marzio Zoli. L’iniziativa è coordinata dal dottor Teo Zenico, urologo specializzato anche in chirurgia d’urgenza e andrologia, insieme ai colleghi dell’Unità di Urologia ed Andrologia di Villa Serena.

Essa si propone di offrire un momento di approfondimento sulla salute maschile, in particolare sotto il profilo genito-urinario, a partire dal tema dell’infertilità maschile, un problema che riguarda il 40% delle coppie non fertili del nostro Paese. Gli interventi dei relatori che si susseguiranno nel corso della mattinata, condotti da un panel che include specialisti urologi, ginecologi e medici della riproduzione di rilievo nazionale, approfondiranno in particolare le risorse diagnostiche oggi a disposizione, dallo spermiogramma per l’analisi del liquido seminale alla valutazione ormonale fino all’ecocolordoppler testicolare. Si passerà poi a trattare le opzioni terapeutiche comprese le opportunità offerte dalla medicina della riproduzione.

Nel pomeriggio, invece, al centro delle relazioni mediche ci saranno le patologie prostatiche e l’approccio chirurgico micro-invasivo che oggi viene praticato quotidianamente nelle strutture del Gruppo. In particolare, si esamineranno casi clinici trattati con tecniche TUIP, Green Light, Laser Olmio, Scleroembolizzazione prostata e Rezum, con un riferimento al ruolo dei vari componenti dell’équipe chirurgica in questi tipi di intervento. A Villa Serena ogni anno vengono effettuati dall’Unità di Urologia e Andrologia numerosi interventi mininvasivi, la maggior parte dei quali per trattare la patologia prostatica benigna, che riguarda circa la metà degli uomini sopra i 50 anni. L’incontro, riconosciuto come corso Ec, per medici chirurghi, infermieri, farmacisti e biologi è patrocinato dal Comune di Forlì e sarà il sindaco, Gian Luca Zattini a dare il benvenuto agli intervenuti all’apertura dei lavori. Durante l’iniziativa si svolgerà anche la premiazione dei vincitori del concorso fotografico organizzato dalla Fondazione Marzio Zoli per ricordare l'urologo forlivese.