"Infoposte attenzione": ecco l'ennesima truffa che arriva con un sms sui nostri telefonini

Un'altra truffa che in questi giorni corre sugli smartphone dei forlivesi è un finto sms inviato da un numero sconosciuto che sembra provenire da Poste Italiane. Nel messaggino, dove si legge a caratteri cubitali "Infoposte attenzione" seguito da tre punti esclamativi, si chiede di cliccare su un link per evitare che il conto venga sospeso. Ovviamente l’obiettivo della truffa è quello di ottenere i dati di accesso del malcapitato per sottrarre denaro dal conto. Il contenuto del messaggio è molto generico e proprio per questo è probabile che tragga più in inganno rispetto ad altri messaggi. Se la vittima clicca sul link malevolo, viene reindirizzata su un sito web fake (ma identico a quello di Poste Italiane), dove verrà richiesto il numero di telefono e della carta di credito.

Attraverso un vademecum, Poste Italiane ricorda che "Poste Italiane e PostePay non chiedono mai i tuoi dati riservati (utenza, password, codici di sicurezza per eseguire una transazione, ad esempio codice Otp-One Time Password ricevuto via sms) in nessuna modalità (e-mail, sms, chat di social network, operatori di call center) e per nessuna finalità. Se qualcuno, anche presentandosi come un operatore di Poste Italiane o PostePay, dovesse chiedere tali informazioni, puoi essere sicuro che si tratta di un tentativo di frode, quindi non fornirle a nessuno".

Inoltre suggerisce di "non rispondere mai a e-mail, sms, chiamate o chat da call center in cui ti vengono chiesti i tuoi codici personali (utenza, password, codici di sicurezza, dati delle carte di pagamento)"; di "controllare sempre l’attendibilità di una e-mail prima di aprirla: verificare che il mittente sia realmente chi dice di essere e non qualcuno che si finge qualcun altro (ad esempio controlla come è scritto l'indirizzo e-mail da cui ti è arrivata)".

Un altro invito è quello di "non scaricare gli allegati delle e-mail sospette prima di aver verificato che il mittente sia noto o ufficiale" e "non cliccare sul link contenuto nelle e-mail sospette; se per errore dovesse accadere, non autenticarsi sul sito falso, chiudere subito il web browser". E' possibile segnalare a Poste Italiane eventuali e-mail di phishing inoltrandole all’indirizzo antiphishing@posteitaliane.it. Immediatamente dopo occorre cestinarle e cancellare anche dal cestino.