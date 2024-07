Corso della Repubblica, cambio di programma nei lavori: scongiurata la chiusura ad agosto

Cambio di programma, in positivo per esercenti e residenti, nei lavori per la riqualificazione di Corso della Repubblica. Dopo un attento sopralluogo da parte dei tecnici del Comune di Forlì con gli assessori Giuseppe Petetta e Paola Casara e le associazioni di categoria, l’Aamministrazione ha illustrato e condiviso con i portavoce dei commercianti in centro storico una variante migliorativa al progetto iniziale di riqualificazione di Corso della Repubblica, le cui lavorazioni, avviate nel luglio dello scorso anno, si sono concluse per oltre il 40%.

"Diversamente da quanto deliberato nel progetto iniziale, che prevedeva la chiusura di Corso della Repubblica per 45 giorni nel mese di agosto per la realizzazione della pavimentazione in pietra leggermente sopraelevata nell’intera intersezione tra via San Pellegrino Laziosi e via Cairoli, procederemo con il mantenimento della corsia centrale in tappeto bituminoso e l’apertura della strada durante tutta l’estate - spiega l’assessore Giuseppe Petetta -. In continuità con le altre porzioni del Corso, posizioneremo la pavimentazione in pietra solo ai lati della strada e sui marciapiedi e in una parte residuale davanti alla chiesa di Santa Lucia. In questo modo Corso della Repubblica resterà sempre aperto e la viabilità sarà più agevole e meno impattante”.

“Questa variante permetterà alle attività di rimanere aperte e di continuare a lavorare anche nei mesi estivi - prende la parola l'assessora Casara -. Diversamente, pur avendole già avvertite, avremmo dovuto chiudere l’intera intersezione e rivoluzionare buona parte della viabilità del centro, con ricadute difficili e inevitabili nei flussi commerciali. Dopo una valutazione approfondita con i nostri tecnici, abbiamo illustrato mercoledì mattina alle associazioni di categoria un’alternativa al progetto iniziale che nulla toglie al valore e all’arricchimento del nuovo Corso ma ne limita fortemente i disagi e le chiusure per negozi e pubblici esercizi”.

Le modifiche alla viabilità

A partire da giovedì, il cantiere in Corso della Repubblica andrà a interessare la zona antistante via Laziosi. In particolare, in questa fase, sarà occupata metà della carreggiata stradale, lato civici pari, esattamente tra il civico 62 ed il civico 70. Il transito veicolare resta possibile nell’altra metà della carreggiata (Chiesa di Santa Lucia lato civici dispari), quindi l’accesso ai veicoli su corso della Repubblica sarà sempre garantito ma con carreggiata ristretta, mentre pedoni e biciclette dovranno transitare sul marciapiede del lato opposto al cantiere. Per permettere tali lavorazioni, fino al 10 agosto, salvo conclusione anticipata dei lavori, si provvederà alla chiusura temporanea dell’ultimo tratto di via S. Pellegrino Laziosi. Sarà istituito il doppio senso di marcia onde consentire l’uscita dalla stessa via da parte di residenti e commercianti.