Scippo a pochi passi dal centro: anziana derubata, balordo in fuga con una collanina

E' scappato presumibilmente in direzione del parco urbano. Martedì mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono stati impegnati nella caccia ad un soggetto che intorno alle 10 ha scippato un'anziana in via Porta Merloni, nei pressi di via Caterina Sforza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata avvicinata dal soggetto in sella ad una bici; poi, con una mossa fulminea, le ha strappato dal collo la collanina che indossava. Il tutto si è consumato in pochi secondi. Il malvivente ha abbandonato la due ruote ed è scappato a piedi in direzione di via Salinatore. Immediatamente è stato dato l'allarme: sul posto gli uomini dell'Arma hanno raccolto la testimonianza della vittima. Qualche particolare sugli indumenti indossati, ma nulla più. A quanto pare il ladro non era solo, ma con alcuni complici a fiancheggiarlo, ma senza agire materialmente. Utili ai fini delle indagini potrebbero tornare le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona.

