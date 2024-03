Alluvione, perizie e ristori: apre lo sportello assistenza, sarà in Comune

Sarà operativo già a partire da martedì 5 marzo lo sportello di assistenza per tecnici abilitati alla redazione delle perizie necessarie per l’erogazione delle risorse a favore degli alluvionati. "Voglio ringraziare i tecnici della Struttura Commissariale e quelli di Invitalia per questa importante forma di assistenza - commenta il sindaco Gian Luca Zattini -. La priorità adesso è sbloccare le risorse messe a disposizione dal Governo e agevolare le famiglie alluvionate nelle procedure di ristoro tramite la piattaforma Sfinge. La presenza in Comune di questo sportello rappresenta un presidio importantissimo per accelerare la ripartenza e l’erogazione dei rimborsi a famiglie e attività produttive".

Lo sportello, ubicato all’interno del palazzo comunale con ingresso da via delle Torri 13, sarà composto da un funzionario della Struttura Commissariale e da un tecnico di Invitalia. Sarà attivo tre giorni a settimana, dal martedì al giovedì, dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 per un periodo iniziale di almeno 4 settimane. Gli operatori della struttura commissariale e di Invitalia riceveranno tecnici abilitati alla redazione delle perizie, anche accompagnati da cittadini, che si prenoteranno per finestre orarie di circa trenta minuti ad appuntamento. Per info e prenotazioni occorre contattare il numero 0543.712173 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.30). Gli appuntamenti, riservati ai soli Tecnici, potranno essere prenotati già da lunedì 4 marzo.