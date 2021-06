Vaccini anti-covid, ecco come saranno organizzati gli open day. E a breve l'hub della Fiera si espanderà

L'INTERVISTA - Saranno somministrate per ciascuna serata 200 dosi di vaccino Johnson & Johnson, siero che non prevede il richiamo

E' il weekend dell'"Open day" all'hub di via Punta di Ferro, dove sono state programmate tra sabato e domenica due sedute vaccinali straordinarie serali, a partire dalle 19.30. Saranno somministrate per ciascuna serata 200 dosi di vaccino Johnson & Johnson, siero che non prevede il richiamo. La campagna vaccinale è riservata ai cittadini maggiorenni che giovedì sono riusciti a prenotarsi attraverso i consueti canali messi a disposizione dal servizio sanitario (sportelli cup, Farmacup e Cuptel).

Andrea Galeotti, responsabile per la Direzione Infermieristica e Tecnica dell’Ausl Romagna sezione di Forlì, le prenotazioni sono andate esaurite in poche ore. Se lo aspettava?

Sì, e questo grazie alla possibilità di somministrare un unica dose di vaccino a tutte le fasce d'età.

Come saranno organizzati gli open day? Ci saranno delle linee dedicate?

Dalle 19.30 alle 22.30 abbiamo dedicato per questo specifico appuntamento dalle tre alle quattro linee. Gli altri appuntamenti finiscono alle 19.30.

Quanto personale sarà impiegato?

Tra medici, infermieri e personale amministrativo circa 10-12 persone.

Come procede la campagna vaccinale nell'hub della Fiera?

Si viaggia ad una media di circa 1.200 somministrazioni al giorno, con picchi di 1.500.

Con l'arrivo dell'estate e l'estensione delle somministrazioni ai più giovani è prevista un'espansione dell'hub della Fiera?

Sono iniziati i lavori, che dovrebbero concludersi a metà giugno. In questo modo, in rapporto al numero di vaccini a disposizione, saranno incrementate le somministrazioni. In questo momento sono 7-8 le linee attive, con l'espansione passeremo a dieci a seconda del fabbisogno. Ma l'obiettivo era migliorare la fase d'accettazione e la parte d'attesa finale, creando in questo modo un'organizzazione più fluida nei passaggi obbligatori che sono previsti nel percorso vaccinale.

A livello di dosi, la copertura è garantita?

Il numero di prenotazioni sono in linea con le forniture di vaccini.

Il sistema di prenotazioni per l'open day dovrebbe evitare il rischio di code all'esterno...

Ricordiamo che nell'open day di sabato e domenica sera sarà vaccinato solo chi si è prenotato, raccomando loro di presentarsi secondo l'orario stabilito nell'appuntamento.