Infornata di personale Ata nelle scuole: "Pronti ad affrontare l'anno scolastico"

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ha autorizzato il finanziamento, per l’anno scolastico 2020/21, di 1.871 posti aggiuntivi di Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, 189 in provincia di Forlì-Cesena. I posti saranno utilizzati per i casi richiesti dalle istituzioni scolastiche e segnalati dagli Uffici di Ambito territoriale, per salvaguardare le esigenze connesse alla presenza di alunni con disabilità, la continuità del servizio pubblico, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Con le precedenti e con l’odierna ulteriore assegnazione di personale per l’anno scolastico 2020/2021 - dichiara il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- Romagna, Stefano Versari - saremo in grado di fare fronte alle molteplici complessità legate all’avvio di questo anno scolastico. Nei prossimi giorni si aggiungeranno poi le ulteriori assegnazioni di personale per fare fronte alle situazioni determinate dall’emergenza Covid-19. Per quanto riguarda gli spazi, sono in fase di completamento le operazioni di ‘edilizia leggera’ predisposte dagli Enti Locali in relazione ai necessari distanziamenti. In tutte le scuole del sistema d’istruzione - continua il Direttore Generale - è intenso il lavoro per organizzare aule, spazi, laboratori. E’ all’opera una ‘comunità coesa’ per realizzare nell’anno scolastico 2020/2021 una scuola in sicurezza e di qualità”.