Incidente sul lavoro: 23enne perde le dita di una mano mentre opera con un macchinario

Incidente sul lavoro nella prima mattinata di mercoledì. Il fatto è avvenuto poco dopo le 9 a Pieveacquedotto, in un'azienda in via Sacco. Per cause in fase d'accertamento al personale della Medicina del Lavoro, che ha proceduto ai rilievi del caso insieme ai Carabinieri, un operaio 23enne stava operando con un macchinario, quando avrebbe subito l'amputazione di alcune dita. Immediato l'allarme ai sanitari del 118, che sono intervenuti sul posto con un'ambulanza e l'elimedica, atterrata in zona in un fondo agricolo. Dopo esser stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center del'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

