Infortunio nel fondo agricolo dove stava trebbiando: grave trauma al braccio per un contoterzista

Infortunio sul lavoro giovedì mattina su un fondo agricolo a Borgo Sisa, nell'omonima via. Il fatto, la cui dinamica è al vaglio agli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato e della Medicina del Lavoro, è avvenuto poco dopo le 11.30. L'uomo, un contooterzista di 67 anni, ha riportato un grave trauma ad un avambraccio mentre stava operando con una trebbiatrice. Non è ancora chiaro come l'uomo, che è rimasto sempre cosciente, abbia riportato la lesione.

Dopo l'allarme al 118, dalla sala operativa di "Romagna Soccorso" sono stati inviati i mezzi di soccorso (un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica da Bologna per accelerare le operazioni). Dopo esser stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato con "codice 3" al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Foto di repertorio